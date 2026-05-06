Ingresan fiduciarios de Afirme a AHMSA para revisión de activos

Monclova, Coah.– Representantes fiduciarios de Afirme y personal legal ingresaron este miércoles a las instalaciones de Altos Hornos de México (AHMSA), en lo que ex trabajadores calificaron como una visita 'sorpresiva', destinada a realizar inventarios y verificar el estado de los activos que se encuentran en garantía.

De acuerdo con el ex obrero Hervey Valenzuela, el acceso se otorgó tras la presentación de documentación oficial y protocolos de identificación en la puerta tres de la empresa, luego de que previamente una diligencia similar fuera cancelada por un juzgado federal el pasado 27. En esta ocasión, señaló, los representantes cumplieron con los requisitos establecidos para su ingreso.

Entre las personas que accedieron se encuentran Agustín Rojas, el licenciado Saúl Rodríguez del Juzgado Cuarto de Distrito Federal, Nuria Ledezma como representante fiduciaria de Afirme, y Daniela Martínez, en calidad de mandataria fiduciaria y representante de AHMSA. En total, ingresaron cinco representantes fiduciarios, además de un acreditado de la empresa.

Valenzuela indicó que los visitantes permanecerán varios días dentro de las instalaciones con el objetivo de llevar a cabo inventarios y constatar el estado real del equipo industrial. Señaló que esta revisión podría evidenciar posibles irregularidades o incluso un presunto saqueo, situación que —dijo— ha sido advertida previamente por los propios trabajadores.

Asimismo, criticó la actitud de uno de los representantes de la empresa, a quien acusó de conducirse con prepotencia durante el ingreso. No obstante, aseguró que los ex obreros mantendrán el control en el acceso a las instalaciones, permitiendo únicamente la entrada de personal debidamente acreditado, mientras continúan en resguardo del complejo siderúrgico.