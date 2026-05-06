Empresarios y autoridades refuerzan coordinación por la seguridad en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Cámaras empresariales de la ciudad sostuvieron una reunión de trabajo con autoridades de seguridad del estado, con el objetivo de reforzar la coordinación y mantener las condiciones de paz en la región.

La CANACO Servytur Acuña y la Unión de Organismos Empresariales recibieron al Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, en un encuentro encabezado por José Santos Gómez Arizpe y Antonio Rodríguez Guajardo.

La reunión busca fortalecer la coordinación entre empresarios y autoridades de seguridad.

Durante la reunión, los participantes coincidieron en que la seguridad continúa siendo un factor clave para el desarrollo económico de la zona, así como para garantizar la tranquilidad de comerciantes y ciudadanos.

Se destacó que actualmente la región mantiene condiciones favorables en materia de paz, lo que ha permitido el crecimiento de la actividad comercial.

Empresarios destacan la importancia de la seguridad para el desarrollo económico de Acuña.

Los empresarios señalaron que será fundamental continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales para consolidar la seguridad y fortalecer el desarrollo económico de Ciudad Acuña.

Se plantean estrategias para mejorar la prevención y vigilancia en la región.

En el encuentro también se abordaron estrategias para reforzar las acciones conjuntas en materia de prevención y vigilancia.