Instalan más cámaras para reforzar vigilancia

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Continúa la instalación de cámaras de videovigilancia en distintos puntos de Ciudad Acuña, como parte de un programa estatal para reforzar la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes.

A través de esta estrategia, el municipio ha recibido equipos especiales que se colocan en sectores considerados estratégicos, principalmente en vialidades de mayor circulación.

También se contempla la participación de comerciantes que deseen sumarse al programa mediante la incorporación de más cámaras, con el propósito de ampliar la cobertura y apoyar en la atención de incidentes.

La instalación de estos equipos busca facilitar la identificación de situaciones de riesgo y contribuir a una respuesta más rápida por parte de las autoridades.