Llevan jornada de prevención y orientación a estudiantes del CBTis 54 en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Dependencias del Gobierno del Estado acercaron servicios e información preventiva a estudiantes de Ciudad Acuña, mediante una jornada realizada en las instalaciones del CBTis 54.

Durante la actividad, distintas dependencias estatales instalaron módulos para brindar orientación y presentar servicios dirigidos principalmente a los jóvenes.

Temas de Prevención Abordados

Entre los temas abordados destacaron la prevención sexual, la violencia en el noviazgo y la prevención del acoso escolar, conocido como bullying.

Actividades Interactivas para Estudiantes

La jornada también incluyó módulos interactivos y actividades en el patio cívico del plantel, con el propósito de acercar información de utilidad a la comunidad estudiantil.