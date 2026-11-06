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Coahuila

Llevan jornada de prevención y orientación a estudiantes del CBTis 54 en Ciudad Acuña

Dependencias estatales ofrecieron orientación y actividades sobre salud y prevención en el CBTis 54.

Por Ángel García - 06 noviembre, 2026 - 02:03 p.m.
Dependencias estatales llevaron servicios e información preventiva a estudiantes del CBTis 54.
Dependencias estatales llevaron servicios e información preventiva a estudiantes del CBTis 54.
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Dependencias del Gobierno del Estado acercaron servicios e información preventiva a estudiantes de Ciudad Acuña, mediante una jornada realizada en las instalaciones del CBTis 54.

      Durante la actividad, distintas dependencias estatales instalaron módulos para brindar orientación y presentar servicios dirigidos principalmente a los jóvenes.

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      Temas de Prevención Abordados

      Entre los temas abordados destacaron la prevención sexual, la violencia en el noviazgo y la prevención del acoso escolar, conocido como bullying.

      Actividades Interactivas para Estudiantes

      La jornada también incluyó módulos interactivos y actividades en el patio cívico del plantel, con el propósito de acercar información de utilidad a la comunidad estudiantil.

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