Llevan jornada de prevención y orientación a estudiantes del CBTis 54 en Ciudad Acuña
Dependencias estatales ofrecieron orientación y actividades sobre salud y prevención en el CBTis 54.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Dependencias del Gobierno del Estado acercaron servicios e información preventiva a estudiantes de Ciudad Acuña, mediante una jornada realizada en las instalaciones del CBTis 54.
Durante la actividad, distintas dependencias estatales instalaron módulos para brindar orientación y presentar servicios dirigidos principalmente a los jóvenes.
Temas de Prevención Abordados
Entre los temas abordados destacaron la prevención sexual, la violencia en el noviazgo y la prevención del acoso escolar, conocido como bullying.
Actividades Interactivas para Estudiantes
La jornada también incluyó módulos interactivos y actividades en el patio cívico del plantel, con el propósito de acercar información de utilidad a la comunidad estudiantil.