CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Cerca de mil 200 estudiantes participaron en la carrera 5K ActivaTec "Corre, Trota y Camina", organizada por el Instituto Tecnológico de Acuña como parte de sus actividades de promoción deportiva.

Promoción de Hábitos Saludables

El director general del Instituto, maestro Claudio Morales Ramírez, acompañado de otras autoridades, dio el banderazo de salida a la competencia, que se desarrolló en distintas categorías.

Mediante esta actividad, la institución busca mantener a los jóvenes enfocados en prácticas saludables y contribuir a la prevención de las adicciones.