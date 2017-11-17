Motociclistas resultan lesionados al ser impactados

Al ser impactados por un vehículo cuando viajaban a bordo de una motocicleta sobre el bulevar Cedros, una pareja resultó con lesiones de consideración.

Los lesionados fueron identificados como Juan Miguel Hoyos Martínez de 33 años y Carmen Yarely Hoyos Martínez de 26 años, ambos con domicilio en la calle Ojaranzo 331 del fraccionamiento Cedros.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde del miércoles, cuando los afectados viajaban en una motocicleta Kurazai Ventor en color negro.

Cuando repentinamente su unidad es golpeada por detrás por un vehículo Hyundai Sonata color azul modelo 2001, conducido por Leonardo Carrillo Hernández, de 18 años.

Mentiras que el responsable quedaba detenido, los heridos eran trasportados por una ambulancia de la Cruz Roja a la clínica 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Juan Miguel, presentaba una herida cortante en la espalda y probable fractura de tobillo derecho, mientras que Carmen Yarely una herida en la pierna derecha.