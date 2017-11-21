Mujeres tras las rejas por daños a negocio

Dos mujeres que causaron daños a un negocio del centro de la ciudad, fueron detenidas en flagrancia del delito por Policías Investigadores, siendo canalizadas al Ministerio Público en turno.

Las detenidas fueron identificadas como Wendy Rocío Araiz Brahn, de 23 años, y Yanessi Ernestina Barrón Ayala, de 23 años, amabas con domicilio en la calle Manuel Acuña 460 de la zona centro.

Ambas mujeres fueron detenidas en los primeros minutos de ayer luego que ocasionaron daños al negocio “Fraiche” ubicado en la calle Madero esquina con Guerrero.

Estas mujeres dañaron los cristales de este negocio sin motivo aparente, razón por la que son detenidas por el grupo nocturno de la Fiscalía General del Estado.

La propietaria de este negocio quedó formalmente de acudir ayer por la mañana a interponer su querella formal en contra de estas mujeres que le causaron daños a su negocio sin motivo alguno, pero afortunadamente ya están en prisión.