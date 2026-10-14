Muere niña de 2 años cuando iba al hospital en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Una niña de 2 años perdió la vida durante la madrugada, cuando sus padres la trasladaban a una unidad médica por una posible broncoaspiración.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Cobre, entre las calles Emiliano Zapata y 20 de Noviembre, donde acudieron elementos de la Cruz Roja para brindar atención.

De acuerdo con información extraoficial, al llegar los rescatistas, la menor ya no contaba con signos vitales. El fallecimiento fue reportado durante la intervención de los cuerpos de emergencia.