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Coahuila

Muere niña de 2 años cuando iba al hospital en Ciudad Acuña

Una niña de 2 años falleció mientras sus padres la llevaban a una unidad médica por broncoaspiración; paramédicos confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Por Ángel García - 14 octubre, 2026 - 05:06 a.m.
Una menor de 2 años perdió la vida durante la madrugada en Ciudad Acuña, cuando era trasladada a una unidad médica.
Una menor de 2 años perdió la vida durante la madrugada en Ciudad Acuña, cuando era trasladada a una unidad médica.
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Una niña de 2 años perdió la vida durante la madrugada, cuando sus padres la trasladaban a una unidad médica por una posible broncoaspiración.

      Los hechos ocurrieron sobre la calle Cobre, entre las calles Emiliano Zapata y 20 de Noviembre, donde acudieron elementos de la Cruz Roja para brindar atención.

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      De acuerdo con información extraoficial, al llegar los rescatistas, la menor ya no contaba con signos vitales. El fallecimiento fue reportado durante la intervención de los cuerpos de emergencia.

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