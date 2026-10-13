Página ´Fake´ dice que CIESA sí depositó

MONCLOVA, Coahuila. — Otra vez un supuesto comunicado de CIESA atribuida a una cuenta de Instagram que ya mintió una vez, vuelve a la carga, ahora con una hoja simple donde afirman que depositaron la garantía de seriedad para comprar AHMSA.

La reciente apertura de la cuenta y las versiones desmentidas recientemente por la sindicatura, ponen en duda que este comunicado sea veraz para la compra de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA).

Aunque el escrito señala que durante las próximas dos semanas se prevé iniciar el pago de las obligaciones laborales a los trabajadores, la autenticidad del documento no ha sido ratificada formalmente por las autoridades del concurso mercantil ni por los voceros oficiales de la siderúrgica.

Ante la falta de un canal oficial que valide la información, la promesa de liquidaciones y avances en el proceso de rescate permanece bajo escepticismo, mientras los obreros continúan a la espera de datos reales y verificables sobre el futuro de ambas empresas.