Cuestiona Manolo subasta de AHMSA

El gobernador Manolo Jiménez Salinas advirtió que, si no se deposita la garantía de poco más de 50 millones de dólares para avanzar en la subasta de Altos Hornos de México, será necesario analizar si el proceso fue una simulación y por qué se permitió la participación de un postor sin que se haya acreditado su respaldo financiero.

A unas horas de que venciera el plazo para cumplir con este requisito, el mandatario estatal señaló que el depósito marcaría el inicio del proceso, luego de varios días de propuestas y declaraciones sobre la posible compra de la siderúrgica.

El planteamiento contempla que, después de cubrir la garantía, el interesado tendría 90 días para pagar los mil 400 millones de dólares restantes. Entrevistado durante su gira por la región Centro, el mandatario mantenía la esperanza, dijo que la operación se concretara y que se realizará el depósito, lo que representaría una de las mejores noticias en los últimos años; sin embargo, se mantenían las dudas de que se llevara a cabo.

Mencionó que un incumplimiento con el pago del fondo de garantía obligaría a revisar las condiciones en que avanzó la propuesta. "Podría ser una simulación", señaló, al reconocer que los indicios alrededor del proceso han generado dudas.

Sostuvo que, si no se realiza el depósito, será momento de analizar lo ocurrido y cuestionar por qué se permitió avanzar una propuesta que todavía debe mostrar su viabilidad mediante el cumplimiento de las condiciones establecidas. Aunque evitó adelantar conclusiones antes de que venciera el plazo, insistió en que la expectativa es que la operación se concrete y permita avanzar en la solución de la crisis de AHMSA.

"Yo no quiero adelantar nada, hay todas las buenas vibras, los mejores deseos, sería una de las mejores noticias del sexenio, si no sucede, híjole, ahora si que a haber muchos temas de que platicar", indicó.