Menor de 11 años hiere con arma blanca a tres niños en Ciudad Acuña

Autoridades investigan el ataque ocurrido en la colonia Porvenir; la madre del presunto responsable fue detenida y los menores lesionados fueron hospitalizados.

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un menor de apenas 11 años provocó lesiones de gravedad a tres niños tras atacarlos con un arma blanca durante la madrugada de este miércoles en la colonia Porvenir.

De acuerdo con los primeros reportes, dos de las víctimas tienen 11 años y una más 9 años de edad. Tras la agresión, los menores fueron auxiliados y trasladados de emergencia a distintos hospitales de la ciudad; dos ingresaron a la Clínica 92 y otros dos fueron atendidos en el Hospital General.

El ataque y su contexto

Al lugar acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía Municipal y personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), quienes iniciaron las investigaciones correspondientes.

Según información recabada de manera preliminar, el presunto responsable ya había sido localizado en dos ocasiones anteriores tras haberse fugado de su domicilio. Además, trascendió que el menor presuntamente consume sustancias tóxicas y, de manera extraoficial, se dio a conocer que al momento de la agresión se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Detención de la madre del agresor

Las autoridades informaron que la madre del menor fue detenida para responder ante las autoridades por las lesiones ocasionadas por su hijo, mientras que la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes tomó conocimiento del caso para determinar la situación jurídica del menor involucrado.

Hasta el cierre de esta edición, las investigaciones continuaban y se informó de manera extraoficial que los niños lesionados se encuentran fuera de peligro.