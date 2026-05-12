Cristy Amezcua presenta propuestas para jóvenes en San Pedro

Como parte de sus actividades de campaña, Cristy Amezcua González, candidata a diputada local por el Distrito 04 de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, sostuvo un encuentro con jóvenes, simpatizantes y estudiantes de San Pedro, con quienes compartió su trayectoria en el servicio público, además de presentar sus propuestas enfocadas en el desarrollo, la seguridad y las oportunidades para las nuevas generaciones.

Durante la reunión realizada este martes en el Comité Municipal del partido, la candidata de la alianza PRI-UDC destacó la importancia de escuchar las inquietudes de las juventudes para construir una agenda legislativa cercana a sus necesidades y enfocada en generar mejores condiciones para su futuro.

Cristy Amezcua señaló que cuenta con cerca de 20 años de experiencia en el servicio público, experiencia que le ha permitido conocer las necesidades de los distintos municipios del distrito y trabajar en acciones encaminadas a elevar la calidad de vida de las familias.

Destacó que como desde hace muchos años continúa recorriendo colonias, barrios y ejidos para mantener un contacto directo con la ciudadanía y fortalecer sus propuestas con las ideas y necesidades expresadas por las y los habitantes del Distrito 04.

Entre los principales ejes de su plan de trabajo, Amezcua resaltó el fortalecimiento del modelo de seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de mantener la paz y tranquilidad que distinguen a Coahuila y garantizar espacios seguros para las juventudes.

"Queremos que nuestros jóvenes sigan saliendo a la calle con tranquilidad, que puedan disfrutar de sus actividades abiertamente y que puedan transitar con libertad", expresó.

De igual forma, presentó propuestas encaminadas a fortalecer la actividad económica en los municipios del distrito, impulsando desde el Congreso del Estado iniciativas y gestiones que favorezcan la llegada de inversiones y la generación de empleos.

Asimismo reiteró el compromiso de seguir impulsando programas de becas, apoyos educativos, microcréditos para emprendedores y gestiones para detonar el desarrollo económico, especialmente para jóvenes que concluyen sus estudios y buscan incorporarse al ámbito laboral o emprender un negocio propio.

"Con su apoyo en las elecciones del 7 de junio, pueden estar seguros de que tendrán una aliada en el Congreso del Estado, trabajando en propuestas e iniciativas que permitan garantizar mejores oportunidades para todos", puntualizó.

Al concluir este encuentro, Cristy Amezcua visitó los ejidos Alejo González, Primero de Mayo, 10 de Mayo, Santa Teresa y Luchana, además de sostener reuniones con habitantes de la colonia Ampliación Las Rosas, El Triángulo, barrio Saltillo y sectores del centro de San Pedro, donde continuó escuchando las necesidades de la ciudadanía y compartiendo sus propuestas de campaña.