Gobierno de Coahuila reconoce a enfermeros en Monclova: un homenaje a su labor

En el marco del Día Internacional de la Enfermería, el Gobierno del Estado en coordinación con el Ayuntamiento de Monclova llevaron a cabo un reconocimiento a enfermeros y enfermeras por su entrega, vocación y destacada labor en el cuidado de la salud de la población.

El evento se realizó en el Hospital Amparo Pape de Benavides, donde se ofreció un festejo en honor al personal de enfermería, destacando su papel fundamental en la atención médica y su cercanía con los pacientes.

Durante la ceremonia estuvieron presentes el subsecretario de Gobierno en la región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado; el director del hospital, Ángel Cruz; así como el director de Salud municipal, Max Elguezabal.

En su mensaje, Sisbeles Alvarado reconoció la labor del personal de enfermería, agradeciendo la atención humana y sensible que brindan diariamente a los pacientes.

Asimismo, destacó que el Gobierno del Estado mantiene una inversión constante en el sector salud, señalando que se han fortalecido más de 133 centros de salud en Coahuila, además de mejorar la atención en hospitales generales, con el objetivo de ofrecer servicios médicos de mayor calidad.

Por su parte, Flor García, en representación del personal de salud, agradeció el reconocimiento y el festejo, así como el respaldo permanente de las autoridades estatales, lo que —dijo— permite brindar una mejor atención a los pacientes.

El evento concluyó con un ambiente de convivencia, reiterando el valor del personal de enfermería como pieza clave en el sistema de salud.