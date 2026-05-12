INEGI reporta aumento en canasta básica

La inflación en México mantiene una tendencia ascendente y continúa afectando directamente el consumo de las familias, particularmente por el incremento en productos de la canasta básica, donde alimentos como el jitomate registraron aumentos históricos durante abril.

Datos del INEGI revelan que la canasta básica alimentaria presentó un aumento anual de 8.3 por ciento, cifra que supera ampliamente la inflación general del país, ubicada en 4.4 por ciento.

El informe establece que el costo mensual de la canasta alimentaria alcanzó los 2 mil 598 pesos, mientras que las líneas de pobreza por ingreso, que consideran además otros gastos esenciales, superan los 4 mil 954 pesos mensuales.

Especialistas señalan que el comportamiento de los productos agropecuarios representa el principal factor para el aumento en los precios, que deriva en mayores gastos para los hogares mexicanos. Uno de los productos que registró mayor incremento fue el tomate, con un aumento de un 121 por ciento, colocándose como uno de los alimentos con mayor impacto dentro del índice de precios de la canasta básica.

A este aumento se suman productos como el chile y la papa, que también reflejaron un incremento considerable durante el último mes, complicando aún más el panorama para consumidores.

El reporte también advierte un incremento en el gasto destinado a alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, relacionado con el encarecimiento de materias primas y costos de operación en restaurantes y negocios de comida. El constante aumento en los precios mantiene preocupación entre especialistas y sectores comerciales, por el impacto que representa en el poder adquisitivo y la economía diaria de miles de familias en el país.