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Coahuila

Estrenan lancha para reforzar rescates acuáticos

Protección Civil recibió una lancha inflable equipada con motor, que permitirá a los rescatistas actuar con mayor rapidez ante emergencias en el agua.

Por Ángel García - 17 octubre, 2026 - 02:02 p.m.
Protección Civil estrena lancha inflable para agilizar rescates acuáticos.
Protección Civil estrena lancha inflable para agilizar rescates acuáticos.
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Elementos de Protección Civil recibieron una nueva lancha de rescate para reforzar la atención de emergencias acuáticas, ante el aumento de casos relacionados con incidentes en el agua.

      La unidad es inflable, cuenta con un peso menor y está fabricada con materiales de buena calidad para facilitar las labores de rescate.

      Además, dispone de un motor que permitirá a los elementos desplazarse con mayor rapidez hacia los sitios donde se solicite ayuda.

      Debido a que Ciudad Acuña cuenta con diversos puntos acuáticos, las autoridades buscan fortalecer el equipo disponible para atender este tipo de emergencias y mejorar la capacidad de respuesta de los rescatistas.

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