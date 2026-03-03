Chocan estudiantes en el bulevar San José troca acaba en el camellón

MONCLOVA, COAH.— Cuatro jóvenes estudiantes se llevaron un fuerte susto la mañana de este martes tras verse involucrados en un choque registrado sobre el bulevar San José, a la altura de la colonia Miguel Hidalgo, en plena hora pico escolar.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas, cuando el flujo vehicular comenzaba a intensificarse por el ingreso a escuelas y centros de trabajo.

De acuerdo con los primeros informes, una camioneta Chevrolet Equinox color negro, conducida por Gabino, circulaba por la calle Armando Flores con dirección al norte y, al intentar incorporarse al bulevar San José, presuntamente omitió el alto obligatorio.

Esa maniobra provocó que impactara una Jeep Compass negra que transitaba con vía preferencial sobre el bulevar San José.

La unidad era conducida por Xóchitl 'N', de 16 años, quien iba acompañada por Lía 'N' de 15 años, ambas estudiantes que se dirigían a la universidad para participar en actividades académicas.

Tras el impacto, la Jeep fue proyectada hacia el camellón central, donde terminó sobre la estructura divisoria con daños visibles en la parte frontal y lateral. La Equinox también resultó con afectaciones considerables.

Paramédicos de Cruz Roja arribaron al sitio para valorar a los ocupantes. Las adolescentes presentaron crisis nerviosa derivada del susto, mientras que los tripulantes de la otra unidad fueron evaluados sin que se detectaran lesiones de gravedad.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y señalaron como presunto responsable al conductor de la Equinox por no respetar el señalamiento de alto al incorporarse a la arteria principal.

El tráfico en la zona se vio afectado durante varios minutos mientras se retiraban las unidades y se restablecía la circulación.