CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Un total de 315 elementos de los tres niveles de gobierno participaron en el operativo Escorpión, durante el cual se realizaron 15 cateos simultáneos en distintos sectores de Ciudad Acuña.

Las acciones se desplegaron en zonas como Altos de Santa Teresa, Fundadores y el Centro de la ciudad, entre otros sectores.

Detenciones y Aprehensiones

Como resultado del operativo, fueron detenidos 14 objetivos prioritarios; nueve de ellos contaban con órdenes de aprehensión por diversos delitos.

Resultados del Operativo

Además, las autoridades aseguraron siete armas cortas de fuego, tres básculas grameras y cuatro inmuebles. También desarticularon una red irregular de videovigilancia.

En el operativo participaron corporaciones de los tres órdenes de gobierno, como parte de las acciones para reducir la incidencia delictiva en el municipio.