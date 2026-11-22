MONCLOVA, Coahuila.- A defender su fe sin miedo, practicar las obras de misericordia y demostrar con acciones su compromiso con Cristo llamó el padre Claudio Longoria a los feligreses de la Parroquia Santiago Apóstol, durante la homilía por la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo.

Durante su mensaje, el sacerdote recordó a los mártires de la Guerra Cristera, quienes hace casi un siglo entregaron su vida antes que renunciar a sus creencias, y cuestionó a los católicos sobre qué tan firme se encuentra actualmente su fe y si estarían dispuestos a defenderla.

Señaló que los evangelios de los últimos domingos han insistido en la responsabilidad de poner a trabajar los dones recibidos de Dios, así como en la importancia de asumir responsabilidades y servir a los demás.

Explicó que, en la solemnidad de Cristo Rey, los creyentes deben comprender que el Reino de Dios no es solamente una manifestación de poder, sino que está presente entre las personas a través de la humildad, el servicio y las buenas acciones.

¿Qué mensaje compartió el padre Claudio Longoria?

Al referirse al Evangelio del día, destacó que tanto quienes hicieron el bien como quienes dejaron de hacerlo perdieron de vista que podían encontrarse con el Señor en las personas necesitadas.

"Los justos hicieron el bien sin pensar que ahí se iban a encontrar con el Señor y los malditos, como dice el Evangelio del día de hoy, no hicieron el bien porque no sabían que ahí se iban a encontrar con el Señor", expresó.

El sacerdote insistió en que ayudar al prójimo es una manera de servir a Cristo y que las obras de misericordia deben convertirse en una práctica cotidiana, no solamente en palabras o publicaciones religiosas.

En ese sentido, cuestionó a los asistentes sobre su participación en las actividades de fe, como el rezo del rosario durante los 46 días dedicados a la Virgen de Guadalupe, y recordó que los mártires cristeros morían gritando "¡Viva Cristo Rey!" y "¡Santa María de Guadalupe!".

Mencionó entre ellos a San Cristóbal Magallanes y sus compañeros mártires, así como a San José Sánchez del Río, conocido como Joselito, quien antes de ser ejecutado le dijo a su madre: "Nunca había sido tan fácil ganarse el cielo".

"¿Cómo está nuestra fe? ¿Realmente pudiera defender yo mi fe ahorita?", cuestionó a los feligreses, al señalar que en ocasiones resulta más sencillo hablar de las creencias que sostenerlas cuando alguien las cuestiona.

Longoria pidió no tener miedo de defender la religión católica cuando otras personas cuestionen sus creencias o hagan comentarios contra la Virgen María.

"Defiende tu fe. No vamos a hablar cosas que no sabemos y que no creemos. Al contrario, lo que yo creo lo voy a defender. Somos católicos", expresó.

También recordó que la frase "la sangre de los mártires es semilla de cristianos" refleja el sacrificio de quienes defendieron su religión y contribuyeron a mantener viva la fe católica en México.

¿Cuál es la situación actual de los creyentes en Monclova?

El sacerdote consideró que actualmente los creyentes no tienen que enfrentar las mismas circunstancias que aquellos mártires, pero sí tienen la responsabilidad de defender sus convicciones mediante sus acciones y su testimonio.

Como ejemplo, compartió una experiencia de su padre, quien recibía en su casa a integrantes de otra religión que acudían a hablarle de sus creencias. Aunque no conocía de memoria las citas bíblicas, tenía el hábito de leer la Biblia y buscaba los pasajes para responder a sus visitantes.

Recordó que su padre era muy devoto de la Virgen María y rezaba diariamente el rosario. Cuando sus visitantes hicieron comentarios sobre la figura de la Virgen, respondió con una frase que provocó risas entre los asistentes:

"Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, pero como tú no tienes mamá y yo sí, ya le voy a rezar".

Con esta anécdota, el padre Claudio Longoria insistió en que defender la fe no significa confrontarse con otras personas, sino tener claridad sobre las propias creencias y vivirlas con convicción.

"No tengan miedo. Por eso hay que estar siempre con una mano bien agarrados del Señor y con la otra mano bien agarrados de la Virgen María", manifestó.

Asimismo, pidió a los católicos no limitar su religiosidad a compartir imágenes o mensajes en redes sociales, sino llevar esos principios a la vida diaria.

"¿De qué te sirve compartir si no lo haces vida? Muy bonito, y ahí están las redes sociales llenas de imágenes bonitas, pero ¿cómo está tu fe?, ¿cómo está tu corazón? Hay que servirle al Señor para que mi fe se haga vida", señaló.

Durante la homilía también recordó que se acerca el cierre de 2026 y llamó a los feligreses a reconocer que llegar a este momento ha sido posible gracias a Dios.

Para fortalecer su mensaje, citó dos pasajes bíblicos: Romanos 8:31, "Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?", y Filipenses 4:13, "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece".

El sacerdote pidió a los asistentes acudir a misa para fortalecer su fe y llevarla a la práctica en sus actividades cotidianas.

¿Cómo afecta la situación económica a la comunidad?

En otro momento de su mensaje, hizo referencia a la situación económica de Monclova y a la incertidumbre que rodea a Altos Hornos de México (AHMSA), al pedir a los creyentes intensificar sus oraciones para que se resuelva el conflicto y puedan recuperarse las fuentes de empleo.

"Y pues ya que estamos con la esperanza otra vez de que ahora sí se va a solucionar lo de AHMSA, récenle con más insistencia, con toda su fe, para que realmente ya se solucione, ya hace falta. Sí, necesitamos las fuentes de empleo", expresó.

Finalmente, exhortó a los feligreses a confiar en Dios y en la intercesión de la Virgen María, mantener firme su fe y practicar las enseñanzas de Cristo para enfrentar las dificultades.

En el marco de esta celebración, anunció que durante la siguiente misa, programada a la 1:00 de la tarde, se realizaría la apertura del año jubilar por el centenario de la resistencia cristera, en memoria de sacerdotes, religiosos y laicos que entregaron su vida por defender la fe católica.