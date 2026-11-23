SALTILLO, COAH.- Una joven de 18 años resultó gravemente lesionada luego de ser atropellada por el conductor de un Volkswagen Gol, quien presuntamente ignoró la luz roja de un semáforo y huyó sin auxiliarla, en la colonia Guayulera, en Saltillo.

La víctima, identificada como Emily Yamileth Luna Sánchez, fue trasladada en código rojo a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde su estado de salud fue reportado como grave y de pronóstico reservado.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió alrededor de las 23:30 horas, cuando el automovilista circulaba de norte a sur por la calle Pedro Ampudia y, al llegar al cruce con Miguel Negrete, presuntamente no respetó la señal del semáforo y embistió a la peatona.

Debido a la fuerza del impacto, la joven fue proyectada varios metros y, de acuerdo con los primeros reportes, quedó debajo del vehículo. Sin detenerse para auxiliarla, el conductor realizó una maniobra de reversa y escapó del lugar.

La huida continuó hasta la calle Santos Degollado, donde el responsable dejó abandonado el Volkswagen Gol, arrinconado entre otros vehículos estacionados en el sector debido a los festejos de la parroquia de Cristo Rey. Posteriormente, descendió de la unidad y escapó a pie.

Respuesta de las autoridades

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, mientras que personal del cuerpo de Bomberos brindó atención prehospitalaria a la joven y realizó su traslado de emergencia al hospital.

Los familiares de Emily Yamileth deberán acudir al Ministerio Público de Asuntos Viales para presentar la denuncia correspondiente y permitir la integración de una carpeta de investigación que ayude a identificar y localizar al conductor.