El Gobierno municipal de Monclova, en coordinación con el Gobierno del Estado, ejecutó una gira de arranque, entrega y supervisión de obras de infraestructura urbana, educativa, deportiva y de movilidad del 16 al 22 de noviembre, las cuales representan una inversión global superior a los 133 millones de pesos.

Gira de obras en Monclova

Entre los proyectos de mayor alcance destaca el inicio de la modernización del libramiento Oriente, en el tramo comprendido entre el bulevar Pape y la avenida Revolución Mexicana. Esta obra, encabezada por el alcalde Carlos Villarreal y el gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuenta con una inversión estatal superior a los 90 millones de pesos y tiene como objetivo optimizar la movilidad y la logística vial en ese sector de la ciudad.

Proyectos educativos y deportivos

En el rubro educativo, la administración municipal dio inicio a la construcción de techumbres en las escuelas primarias Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Obrera Norte, y Rafael Ramírez Castañeda, en la colonia Las Misiones, además de otra estructura similar en el bachillerato Margarita Maza, en la colonia Tierra y Libertad.

Asimismo, se pusieron en marcha los trabajos para la rehabilitación de la plaza y la cancha en la colonia Obrera Tercer Sector, así como la edificación de una cancha de fútbol en el fraccionamiento Nogalar.

Respecto a las entregas de infraestructura concluida, las autoridades finalizaron la rehabilitación del deportivo Las Esperanzas y de la red de drenaje de ese mismo sector. También concluyeron las labores de recarpeteo en la calle Mariano Escobedo, que abarca las colonias Loma Linda y Praderas, y en la calle Juventino Rosas, en la colonia Primero de Mayo. Adicionalmente, el edil supervisó los avances en la rehabilitación de la cancha y plaza de la colonia Ampliación Las Flores.

"Seguimos trabajando en equipo para que las obras y los resultados lleguen a todos los sectores de Monclova. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez seguimos impulsando proyectos que atienden las necesidades de nuestra gente, fortalecen la infraestructura educativa, deportiva y urbana, y contribuyen al desarrollo de nuestra ciudad", declaró Villarreal.