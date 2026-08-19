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Coahuila

Parrilleros de Ciudad Acuña destacan en competencia Grill Master

El equipo de parrilleros de Ciudad Acuña sorprende en la competencia nacional del Grill Master HEB en Nuevo León.

Por Angel Garcia - 19 agosto, 2026 - 01:50 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH. – Parrilleros acuñenses participaron en una competencia del Grill Master HEB, realizada en Nuevo León, donde enfrentaron a otros equipos en 12 categorías.

      Durante el certamen, los participantes presentaron platillos elaborados con res, cerdo, pescado y pollo, demostrando sus habilidades culinarias y experiencia en la parrilla.

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      Integración del equipo

      El equipo estuvo integrado por Jorge Flores, Fernando Hernández, Luis García, Iván Quiñones, Santos Meza, Eduardo Meza, Carlos González, Raymundo Villarreal, Mauricio Mora y Luis Urraza.

      De un total de 100 equipos participantes, los acuñenses lograron ubicarse en el lugar 38, tras competir en una contienda de alta exigencia contra otros parrilleros.

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      Preparación para futuros retos

      El grupo se mantiene unido y continúa con su preparación, pues tiene en la mira participar en otra competencia que se realizará en la capital de Coahuila.

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