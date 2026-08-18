Castaños: Rescate de 53 perros marca avance en protección animal

El proceso iniciado por el caso de la Fundación Frichem representa un paso importante para la protección animal en la región Centro, afirmó la directora de la fundación Lobita Dejando Huella, quien reconoció el trabajo conjunto de autoridades, organizaciones y rescatistas que participaron en el rescate de 53 perros.

Tras la puesta a disposición de la responsable de la fundación de Castaños, Tuilzie Ibarra destacó la intervención de la Fiscalía, el Ministerio Público, abogados y asociaciones que han acompañado el caso, así como de las rescatistas que participaron en el aseguramiento y atención de los animales.

La directora de Lobita Dejando Huella indicó que el trabajo de las autoridades constituye un importante avance en la protección y confía en que el proceso continúe de acuerdo con la ley para determinar las responsabilidades correspondientes.

Destacó la dimensión del operativo realizado en Castaños, al señalar que durante sus más de 10 años de trabajo en el rescate animal no había presenciado un cateo de un refugio o fundación en el que fueran asegurados 53 animales.

La activista reconoció también la participación de las organizaciones y rescatistas que intervinieron para poner a salvo a los perros después del cateo y resaltó que el rescate fue resultado de un esfuerzo coordinado.

Confía en que el caso avance hasta determinar lo que corresponda y pidió que durante el proceso se consideren los derechos de todas las partes, incluidos los animales, a los que calificó como seres sintientes.

El caso también representa un reto para las instituciones, debido a las carencias que aún existen para investigar delitos de crueldad y maltrato animal; entre ellas mencionó la falta de peritos médicos veterinarios en la Fiscalía, situación que obliga a las asociaciones a recurrir a especialistas particulares.

Aun con estas limitaciones, sostuvo que la actuación de las autoridades representa un avance en la atención de este tipo de casos y puede contribuir a generar precedentes en materia de protección animal.