Ciudadanos saturan módulo de Telcel por suspensión de líneas

Ciudadanos saturan el módulo de Telcel para realizar el registro de sus líneas telefónicas con terminación cero, luego de que fueron suspendidas tras no completar el proceso de vinculación dentro del plazo establecido.

Afluencia de usuarios en Monclova

Desde ayer, decenas de usuarios, principalmente adultos mayores, acudieron al Centro de Atención a Clientes de Telcel en Monclova para solicitar apoyo y reactivar sus números, ante las dificultades que han enfrentado para realizar el procedimiento a través de internet.

Usuarios señalaron que intentaron efectuar el registro en línea, pero encontraron la página saturada, lo que les impidió concluir el trámite. Otros reconocieron que no lo realizaron a tiempo por desconocimiento de la medida o desidia.

La suspensión comenzó después de que venciera el plazo para registrar las líneas con terminación cero. El proceso podía realizarse en línea o directamente en los centros de atención de las compañías telefónicas.

Dificultades en el registro en línea

Las largas filas se observaron tanto en el exterior como en el interior del establecimiento, donde los usuarios esperaron para recibir orientación y completar el registro de sus números.

Aunque la mayor concentración corresponde a líneas con terminación cero que ya fueron suspendidas, también acudieron usuarios con números terminados en uno, algunos de ellos para realizar el procedimiento de manera anticipada y evitar una afectación posterior.

La saturación del módulo se suma a los problemas reportados por usuarios que intentan completar el trámite mediante internet, aunque el registro digital continúa disponible y puede realizarse mientras la plataforma permita concluir el procedimiento.