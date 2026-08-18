Monclova acogerá capacitación de entrenadores de tiro con arco

Monclova será sede de la capacitación y certificación de entre 80 y 100 entrenadores de tiro con arco de distintos estados de la República, previo a las finales de Copas del Mundo que se realizarán en Saltillo a mediados de septiembre.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que el encuentro forma parte de las actividades que se desarrollan en coordinación con el Gobierno del Estado, a través del INEDEC, y la Federación de Tiro con Arco de World Archery México.

Explicó que los entrenadores permanecerán en Monclova durante cuatro días para participar en una capacitación sobre nuevos lineamientos nacionales e internacionales, antes de trasladarse a Saltillo para las actividades de las finales de las Copas del Mundo.

"Venimos de una reunión con el presidente de la Federación de Tiro con Arco, de World Archery, por algunas de las actividades que se están viendo para el cierre del 2026, pero ya también pensando con miras en 2027", señaló.

Villarreal Pérez destacó los resultados obtenidos por los deportistas monclovenses Dafne Quintero y Sebastián, quienes consiguieron medallas en el Centroamericano, además de los resultados registrados en temporadas juveniles.

"Él obviamente está muy contento con la alianza que tenemos Gobierno del Estado por medio del INEDEC, nosotros como Gobierno Municipal y gracias a ello", comentó.

El alcalde señaló que la capacitación también representará un impulso para la cadena de valor turística de Monclova, debido a la llegada de los entrenadores de diferentes entidades.

Las finales de las Copas del Mundo de tiro con arco se realizarán en Saltillo alrededor del 10 al 13 de septiembre. Previo a este evento, los entrenadores permanecerán en Monclova de domingo a jueves para posteriormente trasladarse a la capital del estado.

Villarreal Pérez agregó que durante la presencia de los entrenadores se prevé presentar los detalles técnicos relacionados con el torneo de Quintero, con miras a que Dafne Quintero forme nuevamente parte del proceso selectivo de las selecciones nacionales en 2027.

Añadió que también se trabaja con miras a 2028, al destacar que el tiro con arco es uno de los deportes considerados potencia a nivel nacional y que ha otorgado medallas a México en las últimas ediciones de los Juegos Olímpicos.

"Tenemos monclovenses que tienen la oportunidad de representarnos y dar muestra de su talento y con una oportunidad de traerse medalla olímpica", expresó.