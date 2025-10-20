Parrilleros de Acuña arrasan en Champion Grill de Saltillo

Ciudad Acuña.– Con fuego, sabor y talento, un grupo de parrilleros acuñenses conquistó los paladares más exigentes durante el certamen Champion Grill, celebrado este fin de semana en Saltillo, llevándose los máximos honores del evento.

El equipo de Ciudad Acuña se alzó con el primer lugar en Ribeye Steak, primer lugar en Smoke Pork Ribs y el tercer lugar en la categoría All Around, lo que les valió posicionarse como los grandes ganadores del evento, realizado en el marco del Rodeo Saltillo.

La delegación acuñense estuvo integrada por Foster Hernández, Jorge Flores, Luis Ángel Urraza, Santos Meza, Lalo Meza, Luis García y Ramiro Muñoz, quienes representaron con orgullo a su ciudad y lograron dejar su nombre en lo más alto de esta destacada competencia culinaria.

"Estos logros no solo nos llenan de orgullo, sino que nos motivan a seguir creciendo y buscar retos internacionales", comentó uno de los integrantes del equipo, visiblemente emocionado tras recibir el premio, entregado por el propio gobernador del estado.

Con este resultado, los parrilleros acuñenses no solo se consolidan como referentes en el mundo del asado, sino que ponen una vez más a Ciudad Acuña en el mapa gastronómico del norte del país.