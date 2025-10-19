'Éxito total registra el Medio Maratón

Con gran entusiasmo y energía, más de 2,500 corredores participaron este domingo en el Medio Maratón Monclova 2025, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INDEC), dirigido por Antonio Cepeda Licón. El alcalde Carlos Villarreal dio el banderazo de salida en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, donde también se ubicó la meta. El joven monclovense Ulises Adrián Loza Cruz, de 21 años, se colocó como ganador absoluto del medio maratón al completar el recorrido de 21 kilómetros en 1 hora y 8 minutos.

En el gran evento deportivo que contó con la participación de atletas provenientes de Durango, Nuevo Laredo, Reynosa, Monterrey, Saltillo, Piedras Negras, Acuña, Torreón, Parras, Múzquiz, Castaños, San Buenaventura y Monclova, así como corredores élite de Kenia, Guadalajara, Ciudad de México y Zacatecas, se entregaron premios en efectivo con montos que fueron desde $5,000 hasta $30,000 pesos, reconociendo el esfuerzo y dedicación de los corredores.

Durante la carrera los participantes recorrieron los lugares más emblemáticos de la ciudad como el Museo Coahuila y Texas, el Cristo de la Bartola, la Iglesia Santiago Apóstol, la Plaza Ermita, el Monumento a Harold R. Pape y la Alameda Juárez, combinando deporte, historia y cultura en una experiencia única.

En la rama femenil, la atleta Kipkemoi Marceline Jepchichir se llevó el primer lugar, seguida por Mónicah Gesare Otwori y Karen Areltt de la Cruz López, mientras que la destacada monclovense Anaid Luna fue reconocida como la mejor corredora local. En la rama varonil, el podio lo completaron Cherop Alfred en segundo lugar y José Manuel Espino Reyes en tercero.

El alcalde Carlos Villarreal destacó el trabajo conjunto que permitió el éxito del evento: "Gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y al esfuerzo coordinado con el INDEC, hoy Monclova vive un evento de nivel internacional que impulsa el deporte, la convivencia familiar y la proyección turística de nuestra ciudad. Seguiremos apostando por el deporte como motor de desarrollo y orgullo para los monclovenses", señaló el edil.

Con este gran evento, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, para promocionar eventos deportivos de gran impacto, que fortalezcan la unidad y el desarrollo de Monclova.