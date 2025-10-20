Alerta por aumento de incendios Provocados por personas adictas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una alarmante ola de incendios ha puesto en alerta a las autoridades locales, luego de que personas con adicción a narcóticos comenzaran a provocar siniestros en viviendas, sin importar si se encuentran habitadas o deshabitadas.

Así lo dio a conocer el director del cuerpo de bomberos en la localidad, profesor Valentín Elizalde Nieto, quien calificó la situación como preocupante ante las acciones fuera de control de las personas que cometen estos delitos.

De acuerdo con el funcionario, en un solo día se han reportado hasta cuatro incendios en distintos bienes inmuebles, lo que ha requerido una rápida respuesta por parte de los servicios de emergencia.

"Afortunadamente estamos brindando atención a las personas afectadas, pero la frecuencia de estos eventos es sumamente preocupante", señaló Elizalde Nieto.

Uno de los casos más graves ocurrió el pasado fin de semana, alrededor de las 20:00 horas, cuando un joven con problemas de adicción provocó un incendio en una vivienda.

El fuego consumió por completo el interior del domicilio, incluyendo tres colchones, un televisor y el resto del mobiliario. El reporte llegó tarde a la base de bomberos, lo que dificultó las labores de contención.

Otros dos siniestros se registraron en el predio particular de Fluorita de México, conocido como "Los Terreros". En este lugar, individuos ingresaron con la intención de robar tubería quienes, para no lograr ser capturados, incendiaron el carrizal, lo que resultó en la pérdida de una extensa área de pastizal.

Asimismo, cerca de una preparatoria se sofocó un incendio que fue provocado nuevamente poco después a las labores realizadas por los apagafuegos.

Ante esta situación, el director de bomberos hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que, en caso de observar a personas provocando incendios, especialmente aquellas en situación de adicción, se comuniquen de inmediato con las autoridades policiacas o al número de emergencia 911. "Es vital actuar con rapidez y detener a estas personas para evitar una tragedia mayor", concluyó.