Seguridad Restablecida en Centro de Atención Múltiple Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La tranquilidad ha regresado al Centro de Atención Múltiple (CAM 18) luego de que los constantes robos que afectaban al plantel cesaran tras la detención de los responsables hace unos meses.

Los atracos, que se registraban casi a diario, mantenían en alerta a la comunidad educativa, hasta que las autoridades lograron identificar y capturar a los malhechores, tiempo atrás.

La directora del CAM 18, profesora Isaura Bermea Suárez, destacó que además de la acción policial, la contratación de un velador ha sido clave para reforzar la seguridad del centro.

Este servicio, financiado por la administración municipal actual, ha contribuido significativamente a la protección de las instalaciones y al bienestar de los alumnos.

Bermea Suárez agradeció el respaldo del Municipio, encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, señalando que desde la incorporación del velador se ha logrado mantener el orden en el plantel.

"Fue un punto a favor contar con vigilancia nocturna, especialmente después del proceso jurídico que se llevó a cabo tras la detención de quienes analizaban y robaban a la escuela", comentó.

La directora también informó que el apoyo municipal no se limita a la seguridad, sino que se extiende al transporte escolar. Gracias a esta gestión, más de 65 alumnos se benefician diariamente con el traslado seguro y puntual a sus clases, lo que ha mejorado la asistencia y el rendimiento académico.

De esta manera, con estas acciones, el CAM 18 se fortalece como un espacio seguro y funcional para la educación especial en Múzquiz. La comunidad escolar reconoce el esfuerzo conjunto entre autoridades educativas y municipales para garantizar condiciones dignas y seguras para el aprendizaje.