Paramédicos de la Cruz Roja ayudan en el nacimiento de un bebé durante una emergencia en Acuña

Ciudad Acuña.- En un hecho poco común, elementos de la Cruz Roja atendieron una situación de emergencia que terminó con el nacimiento de un bebé.

Durante el traslado para brindar apoyo a una mujer que presentaba complicaciones, los paramédicos se percataron de que la madre había entrado en labor de parto, por lo que de inmediato procedieron a asistirla.

Gracias a la preparación y capacidad de respuesta del personal de rescate, el alumbramiento se desarrolló sin complicaciones, recibiendo al recién nacido en plena atención de emergencia.

Los elementos de la Cruz Roja señalaron que continúan trabajando en beneficio de la ciudadanía y reiteraron el llamado a la población a hacer uso responsable de los servicios de auxilio, reservándolos para situaciones verdaderamente urgentes.

La Cruz Roja enfatizó la importancia de la atención médica oportuna y la preparación de su personal para enfrentar situaciones críticas como esta. La comunidad ha expresado su agradecimiento por la labor realizada en este tipo de emergencias.