Un venado muere tras impactarse con un tráiler en la Autopista Premier

SABINAS, COAH.- Un venado perdió la vida de manera trágica en el interior de la cabina de un tráiler quinta rueda que circulaba sobre el kilómetro 38 de la Autopista Premier la madrugada de este martes. El animal intentó cruzar la carretera, pero no logró saltar a tiempo y se estrelló contra el vehículo.

¿Qué ocurrió?

El incidente ocurrió cuando el venado se atravesó intempestivamente en la carretera, sin que el conductor del tráiler pudiera evitar el choque. El animal murió instantáneamente y quedó atrapado en la cabina del vehículo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades locales se presentaron en el lugar para atender el incidente y retirar el cadáver del venado. Tras el accidente se reportaron daños en el parabrisas del tráiler, mientras que el conductor resultó ileso.

Este incidente pone de relieve la importancia de la seguridad vial y la precaución al conducir en áreas con alta presencia de fauna silvestre.