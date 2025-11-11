Accidente en carretera 57: hombre de 54 años resulta con lesiones leves

Arteaga, Coahuila. – La noche de este lunes, un hombre identificado como Bernardo Olvera Gómez, de 54 años de edad y originario de Puerto México, resultó con lesiones leves luego de sufrir una salida de camino sobre la carretera 57, a la altura del punto conocido como Bella Unión.

El accidente ocurrió cerca de las 10:00 de la noche, cuando el conductor perdió el control de su vehículo y terminó cayendo a un arroyo. Al arribo de elementos de Protección Civil y Bomberos de Arteaga, el hombre fue localizado deambulando, consciente, orientado y estable, aunque presentaba golpes en diversas partes del cuerpo.

Tras una valoración médica inicial, se le ofreció el traslado a un hospital, sin embargo, el afectado se negó y firmó el formato de responsabilidad. Posteriormente, una ambulancia de CAPUFE acudió al sitio para realizar una revisión complementaria. El conductor viajaba solo al momento del percance.