Un hombre lesionado tras volcadura de camioneta en Monclova

Ramos Arizpe, Coahuila. – Un hombre de 64 años resultó lesionado luego de que la camioneta que conducía volcara hacia un desnivel de aproximadamente diez metros de profundidad, sobre la carretera a Monclova, a la altura del kilómetro 9+500.

El accidente fue atendido por elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe, quienes localizaron una camioneta RAM blanca con placas EZ-4965-C, que jalaba un remolque azul con matrícula 3CY-316-A, el cual transportaba alimento para ganado.

¿Qué ocurrió?

Los primeros informes señalaron que el vehículo terminó sobre su costado derecho, mientras que la camioneta cayó hacia el derecho de vía. El conductor, identificado como Raúl Cardona Cruz, con domicilio en Nueva Rosita, Coahuila, señaló que el accidentado logró salir por su propio pie de la unidad sin presentar lesiones graves, sin embargo fue trasladado a la clínica del IMSS No. 1 para su valoración médica.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Por su parte se exhortó a los conductores a extremar precauciones, ya que los accidentes por salida de camino son frecuentes en este tramo carretero.