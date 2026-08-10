Castaños: CRH compra Arcosa y fortalece su infraestructura

CASTAÑOS, Coah.- La adquisición de Arcosa por parte de CRH (Cement Roadstone Holdings), valuada en cerca de 8 mil 500 millones de dólares, tendrá impacto directo en Castaños y en la región Centro, donde la empresa estadounidense mantiene una de sus plantas.

El acuerdo contempla que la empresa CRH adquiera el 100 por ciento de Arcosa mediante una operación que contempla el pago en efectivo de 150 dólares por acción, que aún tiene que ser aprobada por los accionistas de Arcosa y cumplir con las autorizaciones regulatorias correspondientes, por lo que el cierre de la operación está previsto para el primer trimestre de 2027.

Con la compra-venta, la planta de Castaños quedaría integrada a la estructura de CRH, una compañía de mayor escala a nivel internacional, dedicada a la fabricación de materiales y productos para infraestructura. Hasta ahora, no se han anunciado cambios específicos para la planta de Castaños, como cierres, despidos, reducción de personal, suspensión de actividades, ampliaciones o modificaciones en la producción.

Arcosa tiene su sede en Dallas, Texas, y desarrolla productos y soluciones relacionados con infraestructura. Entre sus operaciones destaca su plataforma de Productos de Construcción en Estados Unidos, integrada por 109 canteras y patios, nueve plantas de asfalto y 19 terminales. Durante 2025, la compañía reportó aproximadamente 35 millones de toneladas de envíos de agregados. También cuenta con una división de Estructuras Ingenierizadas enfocada en productos para infraestructura de transmisión eléctrica.

Para CRH, la adquisición representa una estrategia para fortalecer su presencia en mercados de infraestructura y ampliar su plataforma de agregados, por lo que la compañía calcula que, con la operación, su producción anualizada combinada superará las 265 millones de toneladas. Uno de los objetivos financieros de la compra es obtener sinergias de costos anualizados de cerca de 175 mdd para el tercer año, mediante mejoras operativas, procesos de adquisición, autoabastecimiento y reducción de gastos generales y administrativos.

ANTECEDENTE EN MONCLOVA

La operación ocurre además después de que, hace aproximadamente dos años, Arcosa vendiera su planta de Monclova, instalación que posteriormente pasó a operar como Sivigflug Triartank. A diferencia de aquella operación, la planta de Castaños no está contemplada en una venta individual. En este caso, quedaría dentro de la adquisición global de Arcosa por parte de CRH. Por ahora, no existe información que permita anticipar cambios en empleos, producción o inversiones en la instalación. Mientras tanto, Arcosa continuará operando bajo su estructura actual, por lo que la planta de Castaños permanecerá dentro de sus operaciones hasta que se concrete la adquisición.