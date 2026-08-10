Aumento en casas de empeño: familias en Coahuila buscan liquidez para regreso a clases

Los gastos de las vacaciones y el próximo regreso a clases llevan a padres de familia a recurrir a las casas de empeño para obtener liquidez y cubrir útiles, uniformes y otros compromisos.

Representantes de una cadena de casas de empeño a nivel local señalaron que la demanda comienza a aumentar principalmente durante la semana previa al regreso a clases y podría mantenerse incluso durante los primeros días del ciclo escolar.

De acuerdo con los encargados, entre 15 y 20 % de las personas que acuden a estos establecimientos durante esta temporada dejan artículos en prenda con el objetivo de tener recursos para cubrir gastos escolares.

Los bienes que más se empeñan son teléfonos celulares y pantallas, debido a que permiten obtener efectivo de manera inmediata.

A este comportamiento se suma el de familias que llegan al final del periodo vacacional con sus recursos disminuidos por los gastos realizados durante las vacaciones, por lo que recurren al empeño para recuperar liquidez y afrontar sus compromisos económicos.

El dinero obtenido se destina principalmente a completar las listas de útiles escolares, adquirir uniformes y calzado, así como cubrir otros gastos relacionados con el inicio del ciclo escolar.

Los representantes de las casas de empeño prevén que el mayor movimiento se registre una semana antes del regreso a clases y continúe durante los primeros días, cuando las familias enfrentan los últimos gastos para iniciar el nuevo ciclo escolar.