Persona de la tercera edad ocasiona accidenté vial

Al no tomar su precaución debida al conducir por la calle General Cepeda, un conductor de 85 años, provocó un accidente vial, de acuerdo al informe de Seguridad Pública solo se registran daños materiales.

El anciano dijo responder al nombre de Agustín Rico Uribe, de 85 años quien conducía un automóvil de la marca Ford Scort modelo 1999 en color verde.

Como afectada en este accidente aparece María Guadalupe Rodríguez de 34 años, quien manejaba aun vehículo Chevrolet Sonic modelo 2012 en color gris.

Ambos participantes en el mismo lugar del accidente llegaron a un acuerdo toda vez que los daños fueron mínimos y no hubo heridos.