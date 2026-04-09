PRI organiza torneo deportivo para jóvenes en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– Con el objetivo de promover la convivencia y la actividad física entre la juventud, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) puso en marcha un torneo deportivo en esta ciudad.

El evento, que tendrá una duración de cuatro días, busca generar espacios de encuentro sano y recreativo para los jóvenes, incentivando su participación en actividades deportivas.

Objetivos del torneo deportivo

El presidente del PRI en Acuña, Salvador José Cano, destacó que este tipo de torneos representan un beneficio importante para la juventud, al ofrecer alternativas positivas para su desarrollo.

Durante la competencia se contempló la entrega de premios para los equipos que obtengan el primer y segundo lugar, como parte del impulso a la participación y el esfuerzo de los jugadores.

Expansión de actividades deportivas

Asimismo, se informó que estas actividades se replicarán en distintas colonias de Ciudad Acuña, con la finalidad de ampliar la convocatoria e involucrar a más jóvenes en el deporte.