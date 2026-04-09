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Coahuila

Choca camión de Odel; operador no portaba licencia

Conductora sufre crisis nerviosa; operador de transporte no portaba licencia.

Por Alberto Ibarra Riojas - 09 abril, 2026 - 10:14 a.m.
Choca camión de Odel; operador no portaba licencia
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      Nava, Coah. – Un accidente vial se registró minutos antes de las 18:00 horas de este martes en el cruce de las calles E. Carranza y Primavera, en la colonia Del Valle, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

      Al lugar acudieron elementos del Mando Coordinado de Nava, así como paramédicos del Departamento de Bomberos, quienes brindaron atención a la conductora de un vehículo Dodge Charger azul, la cual presentó crisis nerviosa tras el impacto.

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      Acciones de la autoridad

      En el percance participó un autobús de Transportes Odel, número económico 664, cuyo operador, al ser requerido por las autoridades, indicó que no portaba su licencia de conducir, argumentando que la había olvidado.

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      Detalles confirmados

      Las autoridades señalaron que será a través del Mando Coordinado como se determinen responsabilidades, a fin de que el presunto responsable cubra los daños ocasionados.

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