Aparatoso accidente en la carretera federal 57 deja un lesionado en sabinas

Sabinas, Coahuila.– Una persona del sexo masculino resultó lesionada tras un fuerte accidente automovilístico registrado la mañana de este jueves sobre la carretera federal 57, a la altura de los puentes Gemelos, en el acceso a esta ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance participó una camioneta Chevrolet en color blanco, la cual era conducida únicamente por el afectado al momento del incidente.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas que originaron el accidente; sin embargo, se informó que la unidad se desplazaba en dirección de sur a norte sobre el citado tramo carretero.

El accidente ocurrió en la mañana de este jueves sobre la carretera federal 57, a la altura de los puentes Gemelos.

Tras el impacto, la camioneta terminó atrapada a escasos metros del voladero que divide los carriles de circulación, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

La camioneta Chevrolet, conducida por el afectado, quedó atrapada cerca del voladero tras el impacto.

Paramédicos de Bomberos realizaron maniobras para liberar al conductor, quien quedó prensado entre los fierros retorcidos de la unidad, en un operativo que requirió varios minutos de trabajo.

Paramédicos de Bomberos realizaron maniobras para liberar al conductor, quien fue trasladado a un hospital.

Una vez rescatado, el lesionado, cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladado a la sala de urgencias de un hospital cercano, donde permanece bajo valoración médica.