Impactan candados del IMSS en pensiones de la Modalidad 40

Las recientes modificaciones aplicadas por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la Modalidad 40 representan un severo golpe a las aspiraciones de retiro de miles de trabajadores bajo la Ley del 73, al imponer un conjunto de candados que frenan la posibilidad de incrementar sustancialmente los montos de sus pensiones.

Héctor Eduardo Guerra Hernández, especialista del despacho Afore y Pensiones Monclova, advirtió que el impacto principal de este acuerdo recae en las personas que planeaban inscribirse con un salario topado.

Nuevas restricciones en la Modalidad 40

Con las nuevas reglas, todo nuevo asegurado estará obligado a conservar su último salario base de cotización o registrar, como máximo, un incremento de un solo nivel arriba, anulando los brincos de sueldos mínimos a topes superiores a los 2,500 pesos diarios.

A esta restricción se suma la eliminación definitiva de los pagos retroactivos. Esta medida perjudica directamente a quienes acumulaban hasta tres años de inactividad laboral y pretendían cubrir las cuotas vencidas en un solo pago para recuperar semanas cotizadas clave.

Asimismo, la disposición afecta el modelo de negocio de las financieras privadas, las cuales prestaban capital a los trabajadores a cambio de cobrar sumas elevadas una vez autorizada la pensión.

Impacto en trabajadores independientes

El consultor detalló que un cuarto punto crítico es la prohibición explícita para migrar de la Modalidad 10 (trabajadores independientes) a la Modalidad 40.

Pese a que el Seguro Social justifica este bloqueo argumentando que busca priorizar la cobertura de atención médica de los independientes, la medida frena la estrategia de retiro de este sector productivo para evitar presiones presupuestales en el sistema de seguridad social.

Finalmente, la disposición exige que la totalidad de los trámites de incorporación se realicen exclusivamente por internet mediante la Dirección de Incorporación y Recaudación y la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

Al respecto, Guerra Hernández señaló que esta digitalización obligatoria creará una severa barrera tecnológica para el segmento de 50 a 60 años de edad, además de anticipar constantes fallas y saturación en las plataformas digitales del IMSS.