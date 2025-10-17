Contactanos

Coahuila

Responden al aumento escolar: envían mobiliario a escuelas de Ciudad Acuña

Como parte del programa Mejora Coahuila, fortalecen planteles con escritorios, pizarrones y equipo solicitado por directores.

Angel Garcia
Por Angel Garcia - 17 octubre, 2025 - 10:16 a.m.
Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el objetivo de responder al crecimiento en la matrícula escolar, el Gobierno del Estado realizó el envío de mobiliario a escuelas de distintos sectores educativos en esta ciudad fronteriza.

La entrega forma parte del programa Mejora Coahuila, y está orientada a fortalecer la infraestructura de los planteles que enfrentan carencias debido al aumento de estudiantes.

César Morales Veloz, director de Servicios Educativos en la Región, informó que la distribución incluye escritorios, pizarrones y otros artículos que fueron solicitados directamente por los directores de las escuelas beneficiadas.

"Estos apoyos son para escuelas que lo requieren mucho; es importante seguir con estas entregas ante el crecimiento y la apertura de nuevos centros educativos", indicó Morales Veloz.

El funcionario también subrayó que el trabajo coordinado continuará en colonias donde se han abierto nuevas escuelas, con el objetivo de mejorar las condiciones tanto para los alumnos como para los docentes.

