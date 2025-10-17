Familia Buendía Sotelo dona ropa a Casa Hogar Getsemaní en Morelos

MORELOS, COAH. – El Grupo Altruista "Restaurando Amor" de Nava agradeció públicamente a Liz Buendía Sotelo y a su familia por la donación de ropa realizada el sábado 11 de octubre de 2025 en la Casa Hogar Getsemaní de Morelos. Esta contribución busca cubrir necesidades básicas de los menores y brindarles mayor bienestar, reforzando los valores de apoyo y generosidad dentro de la comunidad.

Los integrantes del grupo destacaron que el gesto de la familia Buendía Sotelo es un ejemplo de solidaridad y compromiso social. Asimismo, hicieron un llamado a otras familias de la región para que se sumen a este tipo de acciones, que tienen un impacto directo en la vida de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, la familia Buendía Sotelo expresó su satisfacción por poder contribuir al bienestar de los menores y manifestó su interés en seguir participando en futuras iniciativas altruistas organizadas por "Restaurando Amor", con el objetivo de fortalecer la cultura de ayuda y colaboración en la región.