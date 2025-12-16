Mejora Coahuila mantendrá apoyos activos durante el cierre de 2025

Ciudad Acuña, Coah.– Los programas de Mejora Coahuila continuarán operando sin pausa durante el cierre del año 2025, con el objetivo de seguir apoyando a las familias mediante productos y servicios a bajo costo.

Continuidad de los programas

Autoridades informaron que las acciones se mantendrán vigentes durante la temporada vacacional, lo que permitirá a la ciudadanía aprovechar los beneficios disponibles en distintos rubros.

El coordinador del programa Mejora en Acuña, Francisco Carmona, destacó que no habrá suspensión de los apoyos, entre los que sobresale la venta de block y cemento, materiales que registran una mayor demanda para la construcción y mejora de viviendas.

Apoyos económicos para la comunidad

Señaló que estos insumos se ofrecen a precios por debajo de los del mercado, con la finalidad de representar un apoyo directo a la economía familiar.

"Este programa es para eso, para nuestros jóvenes y sobre todo porque buscamos seguir impulsando más beneficios para todas las familias acuñenses y coahuilenses", expresó el coordinador.

Finalmente, Mejora Coahuila reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera constante para fortalecer el bienestar de las familias en el estado.