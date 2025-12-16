Contactanos
Coahuila

Mejora Coahuila mantendrá apoyos activos durante el cierre de 2025

Programas continuarán operando en Ciudad Acuña para beneficiar a las familias con productos y servicios a bajo costo.

Por Angel Garcia - 16 diciembre, 2025 - 11:11 a.m.
Mejora Coahuila mantendrá apoyos activos durante el cierre de 2025
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña, Coah.– Los programas de Mejora Coahuila continuarán operando sin pausa durante el cierre del año 2025, con el objetivo de seguir apoyando a las familias mediante productos y servicios a bajo costo.

      Continuidad de los programas

      Autoridades informaron que las acciones se mantendrán vigentes durante la temporada vacacional, lo que permitirá a la ciudadanía aprovechar los beneficios disponibles en distintos rubros.

      El coordinador del programa Mejora en Acuña, Francisco Carmona, destacó que no habrá suspensión de los apoyos, entre los que sobresale la venta de block y cemento, materiales que registran una mayor demanda para la construcción y mejora de viviendas.

      Placeholder

      Apoyos económicos para la comunidad

      Señaló que estos insumos se ofrecen a precios por debajo de los del mercado, con la finalidad de representar un apoyo directo a la economía familiar.

      "Este programa es para eso, para nuestros jóvenes y sobre todo porque buscamos seguir impulsando más beneficios para todas las familias acuñenses y coahuilenses", expresó el coordinador.

      Finalmente, Mejora Coahuila reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera constante para fortalecer el bienestar de las familias en el estado.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados