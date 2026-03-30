Prevén lluvias para el fin de semana en Ciudad Acuña durante Semana Santa

Ciudad Acuña.– Los pronósticos meteorológicos anticipan un cambio en las condiciones del clima durante la presente semana, en plena temporada de reuniones familiares por Semana Santa.

De acuerdo con autoridades, este periodo vacacional suele registrar alta afluencia de personas en ríos de la región y en la Presa de la Amistad, por lo que se mantiene especial atención a la evolución del tiempo.

Pronóstico de lluvias para el fin de semana

El encargado del área de clima en Protección Civil de Acuña, Jesús Antonio Dávila, informó que el panorama podría modificarse hacia el fin de semana.

Señaló que existe la probabilidad de lluvias de hasta un 70 por ciento para el sábado, día en el que tradicionalmente las familias realizan actividades al aire libre.

Monitoreo constante de las condiciones climáticas

Indicó que se mantendrá un monitoreo constante de las condiciones climáticas en los próximos días, a fin de emitir recomendaciones a la ciudadanía en caso de ser necesario.