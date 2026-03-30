Víctor Rebollar, joven neorrocitense, fallece en San Antonio

NUEVA ROSITA, COAH.- Un joven originario de Nueva Rosita, con residencia en Estados Unidos, perdió la vida tras una balacera registrada en San Antonio, Texas.

La víctima fue identificada como Víctor Rebollar, conocido cariñosamente como "Burrito" en la comunidad texana, quien era originario del municipio de San Juan de Sabinas y tenía su domicilio en la colonia San Luisito.

De acuerdo con los primeros reportes, Víctor viajaba en un vehículo acompañado de dos personas más cuando fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos en la zona de Southwest Military Drive.

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Tras la agresión, los responsables huyeron con rumbo desconocido, dejando a las víctimas gravemente heridas quienes a pesar de las lesiones intentaron llegar a un hospital cercano para recibir atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de su estado, terminaron colisionando en el trayecto, lo que provocó el fallecimiento del joven neorrocitense.

El hecho ha causado consternación entre familiares y amigos de Víctor, quienes lo recuerdan como un joven muy trabajador. Su apodo "Burrito" era ampliamente conocido entre quienes convivieron con él en San Antonio, donde había forjado lazos de amistad y trabajo.

Hasta el momento, se desconoce si el cuerpo del joven será trasladado a San Juan de Sabinas para brindarle cristiana sepultura. Mientras tanto, en la Unión Americana, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el ataque y dar con los responsables de este lamentable hecho.