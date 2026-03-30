Iglesia de Ciudad Acuña invita a fieles a semana de celebraciones religiosas

Ciudad Acuña, Coahuila.– La iglesia inició la semana de celebraciones rumbo a las fechas más importantes del calendario religioso, por lo que exhortó a la comunidad a participar en las distintas misas programadas.

De acuerdo con autoridades eclesiásticas, durante el próximo fin de semana se llevará a cabo una serie de ceremonias con el objetivo de acercar a los fieles al verdadero significado de estas conmemoraciones.

Las celebraciones religiosas comenzarán el jueves con misas en horarios accesibles para la comunidad.

El párroco de la Iglesia de Guadalupe, Jesús Alberto Guevara Chapa, destacó la importancia de que las familias acudan y se integren a las actividades litúrgicas.

Se informó que a partir del jueves comenzarán las celebraciones con misas en diferentes horarios, a fin de facilitar la asistencia de la población.

El párroco Jesús Alberto Guevara destaca la importancia de la participación familiar en las actividades litúrgicas.

“Estas fechas nos ayudan a reflexionar sobre el verdadero amor de Jesús y, de la misma manera, a ser mejores con el prójimo, como lo haría el Señor”, expresó.

Las ceremonias buscan acercar a los fieles al verdadero significado de las conmemoraciones religiosas.