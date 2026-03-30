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Coahuila

Reconocen a bomberas de Zaragoza por concluir curso de combate de incendio

Paola Leija y Leticia Vázquez destacan por su disciplina, profesionalismo y vocación de servicio.

Por Alberto Ibarra Riojas - 30 marzo, 2026 - 02:37 p.m.
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      Zaragoza, Coah.- La Of. Paola Leija y la Vol. Leticia Vázquez fueron reconocidas tras concluir con éxito el Curso de Nivel 2: Combate contra Incendios, un logro que refleja su preparación y compromiso con la seguridad de la comunidad.

      Superar este nivel de entrenamiento implica no solo condición física, sino también disciplina, temple y conocimientos técnicos en tácticas avanzadas de control y extinción de incendios, fundamentales para la atención de emergencias.

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      Su dedicación para continuar profesionalizándose dentro del cuerpo de bomberos fue destacada como un ejemplo para sus compañeros, al demostrar constancia y vocación de servicio en cada etapa de su formación.

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      La importancia de la formación continua en el cuerpo de bomberos

      Este tipo de logros también resalta la participación de mujeres dentro de las corporaciones de emergencia, fortaleciendo el trabajo en equipo y aportando experiencia y capacidad en situaciones de alto riesgo. Con este avance, ambas continúan portando el uniforme con orgullo y determinación, consolidándose como elementos valiosos dentro de sus filas.

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