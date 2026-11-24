CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- La Asociación de Maquiladoras busca ampliar el horario del cruce fronterizo para facilitar el tránsito de comerciantes y ciudadanos, así como incrementar el flujo entre Ciudad Acuña y Estados Unidos.

Patricio Botello, presidente de la Asociación de Maquiladoras, indicó que se trabaja en una propuesta para extender el horario del servicio SENTRI, utilizado por comerciantes y ciudadanos que buscan agilizar sus cruces.

Explicó que, debido a las restricciones de horario, algunas personas optan por trasladarse a otros cruces fronterizos, entre ellos el de Piedras Negras.

El objetivo, señaló, es aumentar el movimiento en la frontera local. De acuerdo con lo expuesto, se busca alcanzar un incremento cercano al 30 por ciento en el número de cruces.

Botello puntualizó que también se pretende formalizar la propuesta mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a fin de evitar modificaciones y concretar su aplicación.