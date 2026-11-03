Piden no alarmarse por mochila de emergencia

CIUDAD ACUÑA, Coah.- Protección Civil pidió a la población no alarmarse ante publicaciones en redes sociales sobre la preparación de una mochila con artículos indispensables, luego de que algunos mensajes se difundieran como si se tratara de una emergencia.

En Ciudad Acuña circularon publicaciones que simulaban avisos de emergencia y generaron temor entre la población.

Recomendaciones de Protección Civil

La información se refiere a la preparación de una mochila con artículos básicos como parte de las medidas preventivas de Protección Civil, no a una emergencia prevista para estas fechas.

Ante esta situación, el departamento de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a verificar la información y consultar las cuentas y los canales oficiales antes de compartir publicaciones que puedan causar alarma.