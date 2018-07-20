Protegen a niños víctimas de violencia sexual

Cd. Acuña, Coah. -Con la aplicación de protocolos de atención especializada, se protege a las y los niños víctimas de la violencia sexual, acciones que forman parte de los objetivos de prevención que se aplican en los Centros de Justicia y Empoderamiento de la Mujer de Coahuila.

Ludivina Gómez Zamarrón coordinadora regional, dio a conocer que para ello se dispone de personal capacitado y abogados para atender los efectos de la violencia, fomentando el auto cuidado, y los derechos que tienen las personas y los menores.

Informó que cada semana se reciben alrededor de cien menores en el área lúdica, los que se atienden en los denominados grupos de reflexión, a los que se les ofrece terapia como víctimas de la violencia o de abuso sexual.

“Cuando las mujeres usuarias deben acudir a esta dependencia acompañada de menores, se les coloca en un área lúdica donde una maestra se hace cargo de ellos, ofreciéndoles temas que van desde la reeducación y el auto cuidado, así como la eliminación de estereotipos”, dijo.

Las tareas del Centro de Justicia y Empoderamiento están encaminadas a atender a las mujeres víctimas de violencia, que tiene alcance a los hijos menores de ellas; en casos concretos se ofrece atención precisa a las niñas que son víctimas de delitos sexuales, reforzándose el trabajo en el aspecto psicológico.

También dio a conocer que durante el año se han iniciado carpetas de investigación por diferentes delitos; de violación así como otros delitos de tipo sexual que afecta a menores, donde participa la Fiscalía General de Justicia, a través de sus agencias investigadoras.

Gómez Zamarrón advirtió que dentro de los objetivos del Centro de Justicia, están; la prevención de la violencia de género, a través de acciones de difusión en escuelas, empresas y universidades, a donde se acude con personal capacitado para realizar una orientación adecuada.

Ludivina Gómez Zamarrón coordinadora Regional, del Centro de Justicia y Empoderamiento.