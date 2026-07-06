Reavivan orden contra Ancira

La Presidenta de la República informó que se reactivó la orden de aprehensión contra Alonso Ancira Elizondo, ex propietario de Altos Hornos de México, al señalar que el empresario no ha concluido el pago de la reparación del daño correspondiente al caso Agronitrogenados. Durante su conferencia de este lunes, la mandataria federal mencionó que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) ampliar la información del caso y explicar las razones por las que fue reactivada la orden de captura. "No ha acabado de pagar y también por eso se reavivó esta orden de aprehensión, pero también que lo explique la Fiscalía", declaró.

La Presidenta señaló que también pidió a la FGR informar con mayor detalle sobre la presunta participación de la hermana del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, así como de otros involucrados en la operación que derivó en la compra de Agronitrogenados. Explicó que la adquisición de la empresa se realizó por un monto superior al valor real para beneficiar al entonces propietario de Altos Hornos de México y, presuntamente, a otras personas, entre ellas el entonces director de Pemex.

Asimismo, indicó que la Fiscalía dará a conocer de manera integral cómo se llevó a cabo el presunto fraude relacionado con la compra de Agronitrogenados y el daño ocasionado a Petróleos Mexicanos y a la Nación.

El caso Agronitrogenados se originó por la compra de la planta de fertilizantes por parte de Pemex, operación que dio lugar a investigaciones por presuntos actos de corrupción y a un acuerdo de reparación del daño suscrito por Alonso Ancira. Como parte del acuerdo reparatorio firmado en 2021 con Petróleos Mexicanos (Pemex), Alonso Ancira se comprometió a cubrir 216 millones 664 mil 40 dólares como reparación del daño por la venta de la planta Agronitrogenados, de los cuales solo cubrió 104 millones de dólares, por lo que mantiene pendiente el resto del convenio. El incumplimiento de ese acuerdo motivó la reactivación del procedimiento penal y de la orden de aprehensión, según informó la Presidenta de la República.